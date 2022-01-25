شرطة لندن تفتح تحقيقا في حفلات "داونينغ ستريت"

قالت شرطة لندن (سكوتلاند يارد) إنها فتحت تحقيقا في حفلات داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق الأول بسبب جائحة كورونا.وقالت رئيسة جهاز الشرطة في لندن كرسيدا ديك، أمام مجلس لندن، إن سكوتلاند يارد تحقق الآن في "عدد من الحفلات" في داونينغ ستريت.وطلبت الشرطة، من فريق التحقيق في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، إرسال الأدلة التي لديها بشأن الأحداث رسميا.