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شرطة لندن تفتح تحقيقا في حفلات "داونينغ ستريت"

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:59
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قالت شرطة لندن (سكوتلاند يارد) إنها فتحت تحقيقا في حفلات داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق الأول بسبب جائحة كورونا.

وقالت رئيسة جهاز الشرطة في لندن كرسيدا ديك، أمام مجلس لندن، إن سكوتلاند يارد تحقق الآن في "عدد من الحفلات" في داونينغ ستريت.

وطلبت الشرطة، من فريق التحقيق في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، إرسال الأدلة التي لديها بشأن الأحداث رسميا.
المصدر: روسيا اليوم
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