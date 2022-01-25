عربي-دولي

لمواجهة تداعيات "الغزو الروسي".. واشنطن تحشد في هذه الدول

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:08
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صرّح مسؤول في البنتاغون، الثلاثاء، أن فرقتين تابعتين لسلاح الجيش الأميركي تستعدان للتحرك باتجاه بولندا ورومانيا في الساعات المقبلة.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن هاتين الفرقتين هما من أبرز فرق المظليين في القوات المسلحة الأميركية، حيث أن لديهما الخبرات الطويلة والتاريخية في تنفيذ مهام انتشار سريع وواسع من الجو وفي أماكن حساسة.

وفعلياً، فإن هاتين الفرقتين هما "الفرقة المجوقلة الـ 82"، ومقرها قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولاينا، و"الفرقة المجوقلة 101" ومقرها قاعدة فورت كامبل في ولاية كانتكي.

وقال المسؤول في البنتاغون إن تحريك نحو 8500 جندي من هاتين الفرقتين سيتم عبر طائرات "C-17" والتي ستتجه الى قاعدة "رامشتاين" الجوية الأميركية قرب شتوتغارت الألمانية، قبل أن تنتشر في الدولتين المذكورتين.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن البنتاغون سيوفر إلى جانب الدعم العسكري لكييڤ، خدمات الإجلاء الطبي للجيش الأوكراني، إلى أكبر مستشفيات الجيش الأميركي وهو مركز "لاندشتول" الطبي الإقليمي في ألمانيا.
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