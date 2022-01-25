عربي-دولي

غيبريسوس يضمن انتخابه في مايو رئيسا لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:25
A-
A+
Doc-P-911309-637787500247591868.jpg
Doc-P-911309-637787500247591868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضمن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، ولاية ثانية للمنظمة في انتخابات شهر أيار.
 
واستطاع غيبريسوس، أن يضمن فترة ولاية ثانية بعد تصويت إجرائي، جعله المرشح الوحيد قبل تصويت القيادة في أيار.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، باتريك أموث: "أود أن أهنئ الدكتور تيدروس على ترشيحه لمنصب المدير العام لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، اعتبارا من 16 آب 2022".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:48 | 2022-01-25
17:46 | 2022-01-25
17:44 | 2022-01-25
17:43 | 2022-01-25
17:42 | 2022-01-25
17:41 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website