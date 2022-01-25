كاميرات مراقبة ترصد جريمة جنسية تهز مصر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة تعدي شاب على طفلة جنسيا.

وأظهر الفيديو "استدراج المتحرش طفلة صغيرة إلى أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بنطالا أسود، ورصدته كاميرات المراقبة في أثناء قفل السوستة، خلالها ترك الفتاة، ولذلك أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها، وصورت السيارة التي استقلها المتحرش".ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن تمكن المتحرش من الهروب قبل الإمساك به، وركب السيارة وانطلق.