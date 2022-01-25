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عربي-دولي
البيت الأبيض: بايدن لا يرغب في إرسال القوات الأميركية إلى أوكرانيا
Lebanon 24
25-01-2022
|
16:29
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يرغب في إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، ولا يعتزم القيام بذلك.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء، أن وضع 8.5 ألف عسكري أمريكي في حالة التأهب مرتبط بدعم الجناح الشرقي للناتو.
وقالت: "نحن نعمل ضمن الناتو على تعزيز الدعم للدول على الجناح الشرقي. ونحن ملتزمون بثبات الحلف".
وتابعت: "للتوضيح فقط، ليس لدى الرئيس أي عزم أو مصلحة أو رغبة في إرسال القوات إلى أوكرانيا".
وتعليقا على تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول أن كييف لا ترى أي أساس للحديث عن توغل روسي واسع النطاق، قالت بساكي إنه "لا يستطيع أحد أن يدخل عقل الرئيس بوتين والقيادة الروسية. وما نراه هو مختلف التحضيرات، بما فيها تحضيرات العسكريين الروس على الحدود".
وأضافت أن روسيا تستمر "بالخطاب العدواني"، مشيرة إلى أن واشنطن ترى "مزيدا من الأعمال العدوانية والتحضيرات على الحدود".
وبشأن الرد على المقترحات الروسية حول الأمن الأوروبي والضمانات الأمنية، قالت بساكي إن البيت الأبيض لا يستطيع وضع أي موعد محدد لتسليم الرد لموسكو.
وأشارت إلى أن مثل هذه الوثائق لا تنشر عادة، إذ أنها تعتبر جزءا من العملية الدبلوماسية.
وردا على سؤال ما إذا كان من الممكن توقع أي اتصالات جديدة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، قالت المتحدثة إن بايدن "منفتح دائما" على التواصل على مستوى القمة، ولكن حتى الآن لا توجد هناك أي توقعات بشأن اتصالات جديدة.
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