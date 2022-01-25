البيت الأبيض: بايدن لا يرغب في إرسال القوات الأميركية إلى أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يرغب في إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، ولا يعتزم القيام بذلك.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء، أن وضع 8.5 ألف عسكري أمريكي في حالة التأهب مرتبط بدعم الجناح الشرقي للناتو.وقالت: "نحن نعمل ضمن الناتو على تعزيز الدعم للدول على الجناح الشرقي. ونحن ملتزمون بثبات الحلف".وتابعت: "للتوضيح فقط، ليس لدى الرئيس أي عزم أو مصلحة أو رغبة في إرسال القوات إلى أوكرانيا".وتعليقا على تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول أن كييف لا ترى أي أساس للحديث عن توغل روسي واسع النطاق، قالت بساكي إنه "لا يستطيع أحد أن يدخل عقل الرئيس بوتين والقيادة الروسية. وما نراه هو مختلف التحضيرات، بما فيها تحضيرات العسكريين الروس على الحدود".