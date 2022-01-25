اختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي في ظروف غامضة

أفادت روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء، باختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي في "ظروف غامضة".



وذكرت نقلا عن مصادر عراقية، أن مدير أمن مطار بغداد حسين علي حسين، اختفى مساء اليوم دون أن يعرف مصيره.



وأضافت أن ذويه وسلطة الطيران المدني التي يعمل لصالحها لا يعرفون أي شيء عن مصيره.