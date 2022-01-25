بايدن يهدد بعقوبات مباشرة على "بوتين" إذا غزت روسيا أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.ومع هذا، فإنّ الرئيس الأميركي أكد عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، وقال بايدن للصحفيين: "لا توجد نية لنشر قوات أميركية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا".وأضاف بايدن أنه قد يحرك على المدى القريب بعضا من 8500 جندي أميركي وُضعوا في حالة تأهب.وهبطت طائرة أميريكة تحمل عتادا عسكريا وذخائر في كييف اليوم الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم عسكري روسي محتمل.وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية. واليوم تصلنا الطائرةالثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة".والولايات المتحدة أقوى داعم لأوكرانيا في محاولة لتجنب هجوم جديد من جانب روسيا التي حشدت قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية. ووسط ذلك، تنفي موسكو التخطيط لشن هجوم.وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار إجمالامنذ 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.وعبرت أوكرانيا عن امتنانها لتلقي المساعدة، غير أنها انتقدت الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأميركية وغيرهم من العاملين بالسفارة ووصفت ذلك بأنها خطوة "سابقة لأوانها".