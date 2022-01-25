غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

أفادت روسيا اليوم، أن غارات جوية نفذت على العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أن تحليق الطائرات مازال مستمرا.



وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عن "بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن"، مبينا أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".