الناتو: سنرد على مقترحات روسيا بشأن ضمانات الأمن بالتزامن مع الولايات المتحدة

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ عزم الحلف تسليم رد نصي لموسكو على مقترحاتها بشأن ضمانات الأمن لاحقا هذا الأسبوع، بالتزامن مع تسليم واشنطن ردها لروسيا.





وفي ختام محادثات أجراها وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف في 21 كانون الثاني، وافقت واشنطن على تقديم أجوبة نصية لموسكو على مقترحاتها بشأن ضمانات الأمن، ومن المخطط أن يعقد الوزيران بعد ذلك لقاء آخر.



وفي أعقاب اللقاء في جنيف اعتبر لافروف أنه سيكون من الصواب الإفصاح عن مضمون الأجوبة الأميركية على المقترحات الروسية، مضيفا أنه سيطلب موافقة بلينكن على ذلك. وقال ستولتنبيرغ لقناة CNN الأمريكية اليوم الثلاثاء: "نحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد مقترحاتنا على شكل وثيقة نصية سنرسلها لاحقا هذا الأسبوع. سنقوم بذلك بالتزامن مع الولايات المتحدة".وفي ختام محادثات أجراها وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف في 21 كانون الثاني، وافقت واشنطن على تقديم أجوبة نصية لموسكو على مقترحاتها بشأن ضمانات الأمن، ومن المخطط أن يعقد الوزيران بعد ذلك لقاء آخر.وفي أعقاب اللقاء في جنيف اعتبر لافروف أنه سيكون من الصواب الإفصاح عن مضمون الأجوبة الأميركية على المقترحات الروسية، مضيفا أنه سيطلب موافقة بلينكن على ذلك.