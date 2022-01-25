عربي-دولي

الأمم المتحدة تجدد إدانتها لاستخدام الذخيرة الحية في مظاهرات السودان

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:48
A-
A+
Doc-P-911321-637787513998594165.jpg
Doc-P-911321-637787513998594165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إدانة الأمم المتحدة لاستخدام الذخيرة الحية خلال المظاهرات التي شهدها السودان.
 
وتابع دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في المقر الدائم بنيويورك: "مرة أخرى ندين بعبارات لا لبس فيها استخدام الأعيرة الحية الذي على ما يبدو أنه استهداف لمدنيين في تلك المظاهرات"، مضيفا: "من الواضح أن المدنيين، رجالا ونساء، الذين يريدون الخروج للتظاهر سلميا، يتمتعون بالحق في القيام بذلك".

وخرج أمس الاثنين آلاف المتظاهرين مجددا إلى شوارع العاصمة ومدن سودانية أخرى في احتجاجات ترفض استيلاء الجيش على السلطة وتطالب بسلطة مدنية كاملة.

وقال نشطاء إن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مواقع بالعاصمة، بما في ذلك محيط القصر الرئاسي.

وذكرت لجنة أطباء السودان إن قوات الأمن قتلت اثنين من المتظاهرين في الخرطوم. وأوضحت أن أحد المتظاهرين أصيب برصاصة في صدره، والثاني في رأسه.

وأفادت الفرق الطبية بأن متظاهرا ثالثا قتل برصاصة في الرأس والكتف في مدني عاصمة ولاية الجزيرة، على بعد 135 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:48 | 2022-01-25
17:46 | 2022-01-25
17:44 | 2022-01-25
17:43 | 2022-01-25
17:42 | 2022-01-25
17:41 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website