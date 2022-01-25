الأمم المتحدة تجدد إدانتها لاستخدام الذخيرة الحية في مظاهرات السودان

أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إدانة الأمم المتحدة لاستخدام الذخيرة الحية خلال المظاهرات التي شهدها السودان.

وتابع دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في المقر الدائم بنيويورك: "مرة أخرى ندين بعبارات لا لبس فيها استخدام الأعيرة الحية الذي على ما يبدو أنه استهداف لمدنيين في تلك المظاهرات"، مضيفا: "من الواضح أن المدنيين، رجالا ونساء، الذين يريدون الخروج للتظاهر سلميا، يتمتعون بالحق في القيام بذلك".وخرج أمس الاثنين آلاف المتظاهرين مجددا إلى شوارع العاصمة ومدن سودانية أخرى في احتجاجات ترفض استيلاء الجيش على السلطة وتطالب بسلطة مدنية كاملة.وقال نشطاء إن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مواقع بالعاصمة، بما في ذلك محيط القصر الرئاسي.وذكرت لجنة أطباء السودان إن قوات الأمن قتلت اثنين من المتظاهرين في الخرطوم. وأوضحت أن أحد المتظاهرين أصيب برصاصة في صدره، والثاني في رأسه.وأفادت الفرق الطبية بأن متظاهرا ثالثا قتل برصاصة في الرأس والكتف في مدني عاصمة ولاية الجزيرة، على بعد 135 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم.