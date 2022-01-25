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فلسطين تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:50
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أعلنت وزارة الصحة⁩ الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات المسجلة رسميا منذ بدء الجائحة في الأراضي الفلسطينية.
 
وأفادت الوزارة في تقريرها اليوم بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى تسجيل 543 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 122، ضواحي القدس 212، الخليل 414، بيت لحم 388، رام الله والبيرة 750، نابلس 572، طولكرم 220، سلفيت 54، طوباس 51، جنين 177، أريحا والأغوار 241، قطاع غزة 894.

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين يبلغ 457654، والوفيات 4792، أما إجمالي حالات التحافي فتبلغ 438537.
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