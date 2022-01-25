إيران والسويد تبحثان الأزمة اليمنية

بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، اليوم الثلاثاء، مع ممثل السويد الخاص بشؤون اليمن، بيتر سمني بي، سبل التعاون الثنائي لحل الأزمة اليمنية.وأفاد قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات التي تمت عبر الفيديو بين المسؤولين تضمنت "آخر المستجدات على الساحة اليمنية والأرضيات المشتركة المتاحة لطهران وستوكهولم بهدف حل الأزمة ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني، في أقصر وقت ممكن".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن بلاده "تطلب من السعودية والإمارات تبني موقف سياسي لإنهاء الحرب و الحصار على اليمن و بدء حوار بين الأطراف اليمنية واستمرار الحرب لن يكون في صالح أي من الأطراف".