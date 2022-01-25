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سحب رسوم كاريكاتيرية أثارت جدلا بمعرض عن ياسر عرفات

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:52
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سحب متحف ياسر عرفات، رسوما من معرض للرسوم الكاريكاتيرية، حول الرئيس الراحل، افتتح الأحد، بعد أن أثارت جدلا ورفضا في الشارع الفلسطيني.

وقال المتحف في بيان: "حريصون كل الحرص على الحفاظ على صورة وسيرة ومسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات وهذا هو العرض المتحفي، وما تم نشره بالمعرض لا يمس ياسر عرفات بشخصيته ورمزيته، ولكن فن الكاريكاتير من الفنون الجدلية والإبداعية، ومع ذلك فقد قمنا بمراجعة كل الرسومات المعروضة، وقد قمنا بإزالة كل الرسومات التي لم تلق تفهما من الرأي العام الفلسطيني".
 
 
وأضاف: "الرسومات المعروضة وإذ كان بعضها جدليا نوعا ما، تُمثل وجهة نظر راسميها  في كيفية دعمهم للقضية الفلسطينية، ومناصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات. كما أنه تم رسم شخصية أبو عمار من منظورهم الفني والثقافي والاجتماعي الخاص بهم. فبعضهم رآه بمنظار صيني، وآخر جنوب إفريقي، وآخر برازيلي.. وهكذا، وجميعهم من منظار تضامني معنا".
 
 
 
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