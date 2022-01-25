السلطات العراقية: إصابة مدنيين اثنين بالقصف الذي استهدف قضاء الكرمة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، إصابة مدنيين اثنين بالقصف الذي استهدف قضاء الكرمة في محافظة الأنبار غربي البلاد.



وذكرت الخلية في بيان لها أن "عملا إرهابيا جبانا استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة".

وأضافت، أن "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".



وتابعت: "شرعت الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".