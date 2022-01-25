الأسد يصدر عفوا عاما عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25 كانون الثاني 2022.ويقضي المرسوم رقم 3 لعام 2022 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 25 كانون الثاني الجاري، وفقا لما يأتي:ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم ذاته.وتضمن المرسوم أن أحكامه "لا تشمل أحكام هذه المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و4 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".