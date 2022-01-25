الرئيس الإيراني: الاتفاق النووي ممكن في حال رفعت العقوبات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، إن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الصفقة النووية مع القوى العالمية ممكن إذا تم رفع العقوبات المفروضة على إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.وجاءت تصريحات رئيسي بعد يوم من إشارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى استعداد إيران للانخراط مباشرة مع الولايات المتحدة في المفاوضات النووية إذا لزم الأمر للتوصل إلى اتفاق مرض.وقال رئيسي في بث مباشر: "إذا كانت الأطراف مستعدة لرفع العقوبات.. ، فمن الممكن تماما التوصل إلى أي اتفاق".