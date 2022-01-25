عربي-دولي

إيطاليا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:30
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سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا بلغت 186740 إصابة جديدة، مقارنة بـ138860 إصابة سجلت يوم أمس.
 
ووفقا لبيانات الأقاليم الخاصة بوباء كوفيد 19، والتي تجمعها نشرة الدفاع المدني ووزارة الصحة في جدول يومي، فإن هناك أيضا 468 حالة وفاة جديدة، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي منذ بدء انتشار الجائحة إلى 144343.

وأشارت نشرة وزارة الصحة إلى أن معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، قد بلغ 13.3٪، مبينة أن العدد التراكمي للحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى في إيطاليا حاليا، هو 2689166.
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