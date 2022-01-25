عربي-دولي

فتى أسترالي يناشد عائلته بإنقاذه من سجن غويران بسوريا

Lebanon 24
25-01-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-911342-637787538873906042.jpg
Doc-P-911342-637787538873906042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلامية أسترالية بأن مراهقا أستراليا يبلغ من العمر 17، معتقل في سجن غويران شمالي سوريا قد أرسل استغاثة إلى عائلته مطالبا إياها بإنقاذ حياته.
 
والفتى الذي لم تكشف هويته قال في أحد رسائله: "أرى الكثير من جثث الأطفال (أعمارهم) ثماني سنوات و10 سنوات و12 سنة. أصدقائي قُتلوا هنا. أنا خائف للغاية، أنا وحدي.. هناك الكثير من القتلى، والكثير من الجرحى، والناس يصرخون بجواري خائفون. الرجاء مساعدتي.. نحن نتعرض لإطلاق النار والقصف من كل حدب وصوب".

وأشار إلى عدم وجود أطباء في السجن لعلاج الجرحى، مؤكدا أنه "أصيب بجروح في رأسه ويديه، خلال المعارك داخل غويران شمالي سوريا وفي محيطه بين قوات سوريا الديمقراطية ومجموعات من تنظيم "داعش" التي تمكنت من اقتحام السجن يوم الخميس الماضي.

وبحسب المعلومات فإن الفتى سافر إلى سوريا مع والديه وإخوته عام 2015، للالتحاق بتنظيم "داعش"، وكان يبلغ حينها حوالي 11 عاما.

وبحسب ما ورد لا تزال والدته على قيد الحياة، في معسكر الاعتقال المؤقت في روج، على بعد ساعتين بالسيارة من السجن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2022-01-26
02:00 | 2022-01-26
01:30 | 2022-01-26
01:00 | 2022-01-26
00:30 | 2022-01-26
00:00 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website