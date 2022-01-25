عربي-دولي

الولايات المتحدة تطالب منظمة الصحة بالشفافية المالية لدعم تمويلها

Lebanon 24
25-01-2022 | 17:33
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طالبت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية المزيد من الشفافية المالية قبل تقديم أي طلب تمويل لتعزيز دورها في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت السكرتيرة المساعدة للشؤون الدولية في وزارة الصحة الأميركية لويس بيس خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية إن "الولايات المتحدة تسعى لفهم آليات التمويل الحالية بشكل أفضل وأوجه الكفاءة وصناعة القرارات قبل التفكير في زيادة المساهمات المقررة".

وقال مدير عام الوكالة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للمجلس التنفيذي إن "النموذج الحالي لتمويل المنظمة غير مستدام".

وشدد على دعمه لإصلاح الحوكمة وتحسين الشفافية، لكنه قال إن ذلك "يمكن أن يحدث بالتوازي مع إصلاح تمويل المنظمة".

وأضاف "إذا تم اعتباره شرطا مسبقا، فإننا سندخل في حلقة مفرغة".

وتطالب منظمة الصحة والعديد من الدول المنضوية فيها بإصلاحات مالية كبيرة، نظرا لحاجتها لتمويل أكثر مرونة ويمكن الوثوق به للتعامل مع التحديات القائمة.

وتغطي المساهمات المقررة، أو رسوم العضوية، التي تدفعها الدول الـ194 الأعضاء في المنظمة وتحتسب على أساس ثرائها وعدد سكانها، نسبة تتضاءل شيئا فشيئا من الميزانية.
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