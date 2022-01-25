روسيا: الغرب يواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ما سيؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين شرق البلاد

أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أن الغرب يواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بذريعة التهديد الروسي المزعوم ما سيؤدي إلى وقوع ضحايا بين السكان المدنيين في منطقة النزاع بدونباس.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، خلال اجتماع في مجلس الأمن حول إجراءات حماية المدنيين خلال الأعمال القتالية في المدن: "تواصل الدول الغربية، على خلفية التهديد الروسي المزعوم الذي يتم تأجيجه بشكل مصطنع، ضح الأسلحة إلى أوكرانيا وترسل إليها مستشارين عسكريين وتشجع بشكل عام الاستفزازات الأوكرانية بدل دفعهم إلى تنفيذ اتفاقات مينسك التي صادق عليها مجلس الأمن".وأضاف كوزمين: "هذا يعني استمرار سقوط الضحايا شرق أوكرانيا بين الأطفال والمسنين والنساء الذين تشن السلطات في كييف حربا غير معلنة عليهم منذ سنوات عدة".وكثفت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأميركية وحلفاؤها بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.