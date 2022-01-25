عربي-دولي

شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي تحاول استدراج المؤثرين

Lebanon 24
25-01-2022 | 17:39
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تطلب شبكة وسائل التواصل الاجتماعي التي أنشأها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، Truth Social، من المؤثرين على الإنترنت "حجز مواقعهم" حتى يتم إطلاق الشبكة في شباط أو آذار.
 
وفي رسالة بريد إلكتروني، أرسلتها مجموعة الإعلام التابعة لترامب إلى المؤثرين، يسأل ممثل عن قسم الشخصيات المهمة VIP في المجموعة، المؤثرين عما إذا كانوا "يرغبون في حجز اسم المستخدم المفضل لديهم عند إطلاقنا في أواخر شباط/ أوائل آذار".

وتأتي رسائل البريد الإلكتروني من vip3@tmtgcorp.com. (الشركة القابضة للتطبيق Trump Media & Technology Group، أو TMTG)، وموقعة من قبل شخص يدعى "آنا" ولكن لا تتضمن اسم العائلة، ورقم الاتصال به رمز منطقة مقاطعة بالم بيتش، لكنه خارج نطاق الاستخدام.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن بعض المؤثرين الذين تم استدراجهم هم من الديمقراطيين ونشروا علنا محتوى مناهضا لترامب، ومن بينهم جيريمي جاكوبويتز، مدون طعام وشخصية مشهورة على الإنترنت، لديه محتوى مناهض لترامب منشور عبر تطبيق TikTok الخاص به.
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