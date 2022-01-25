عربي-دولي

فرنسا تدين الحكم "غير المقبول" بحق مواطنها المتهم بالتجسس في إيران

Lebanon 24
25-01-2022 | 17:42
A-
A+
Doc-P-911353-637787546183454799.jpg
Doc-P-911353-637787546183454799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت فرنسا عن إدانتها للحكم "غير المقبول" الذي أصدرته محكمة إيرانية بحق الفرنسي بنجامان بريير وقضت بموجبه بسجنه ثماني سنوات بعدما دانته بتهمتي "التجسس" و"الدعاية" ضد النظام.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إن "هذه الإدانة، التي ما من شيء يمكن أن يبررها، غير مقبولة"، مشيرة إلى أن بريير قرر استئناف الحكم الصادر بحقه.

وذكّرت الوزارة بأن مواطنها اعتقل في إيران "بينما كان يقوم برحلة سياحية" في الجمهورية الإسلامية.

وبريير (36 عاما) معتقل في إيران منذ أكثر من عام ونصف وقد حكمت عليه محكمة ثورية بالسجن لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانته بتهمتي "التجسس" و"الدعاية" ضد النظام الإيراني، بحسب ما أعلن الثلاثاء محاميه الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة".

وبريير محتجز في سجن فاليك آباد في مدينة مشهد، وينفذ منذ نهاية ديسمبر إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2022-01-26
02:00 | 2022-01-26
01:30 | 2022-01-26
01:00 | 2022-01-26
00:30 | 2022-01-26
00:00 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website