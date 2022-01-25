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العسكريون في بوركينا فاسو يعلنون فتح حدود البلاد الجوية

Lebanon 24
25-01-2022 | 17:46
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أعلن العسكريون، الذين استولوا على الحكم في بوركينا فاسو الاثنين، عن إعادة فتح الحدود الجوية للبلاد.

وجاء في بيان صدر يوم الثلاثاء عن العسكريين المتمردين، وتم نشره عبر التلفزيون الوطني، أن الحدود الجوية تفتتح يوم 25 الثاني، مع إشارة إلى أن الإجراء يشمل فقط الطائرات التي تنقل بضائع أساسية ومعدات "تلبي حاجات قوات الدفاع والأمن".

وأمس الاثنين أعلن العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس روش مارك كابوري تحت قيادة الضابط الشاب بول هنري سانداوغو داميبا،بعد يوم من التمرد، عن إغلاق جميع الحدود البرية والجوية للبلاد، ووقف العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان، إضافة إلى فرض حظر التجوال على مجمل أراضي بوركينا فاسو، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

مع ذلك فقد أعلن العسكريون أنهم سيقدمون قريبا جدولا لعودة البلاد إلى النظام الدستوري.
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