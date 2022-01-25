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ألمانيا تحاكم شابة انضمت في سن الـ15 لتنظيم "داعش" في سوريا

Lebanon 24
25-01-2022 | 17:48
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مثلت شابة ألمانية سافرت إلى سوريا عندما كانت تبلغ 15 عاما للانضمام إلى تنظيم "داعش"، أمام محكمة في شرق ألمانيا لمحاكمتها بتهم المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
 
وانطلقت محاكمة ليونورا ميسينغ البالغة 21 عاما الثلاثاء، في مدينة هاله في شرق ألمانيا بتهمة استعباد امرأة أيزيدية في سوريا عام 2015، جنبا إلى جنب مع زوجها الذي كان منتميا إلى "داعش".

وخلال مدة المحاكمة التي تجري خلف أبواب مغلقة ويتوقع أن تستمر حتى منتصف مايو على الأقل، ستواجه ميسينغ أيضا تهمتي الانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون الأسلحة.

وطرحت هذه القضية البارزة تساؤلات في ألمانيا حول الأسباب التي أدت إلى تحول مراهقة من بلدة صغيرة ريفية إلى التطرف والانضمام لتنظيم متشدد، علما أن أقرب مسجد يبعد خمسين كيلومترا عن بلدتها.

وهربت ميسينغ من منزلها إلى الجزء الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" في سوريا في آذار 2015.

وبعد وصولها إلى الرقة التي كانت آنذاك "عاصمة" للتنظيم في سوريا بحكم الأمر الواقع، أصبحت الزوجة الثالثة لمواطن ألماني يتحدر من منطقتها.

واكتشف والد ميسينغ، وهو خبّاز من قرية برايتنباخ الألمانية، اعتناق ابنته الإسلام المتطرف بعدما فتح جهاز الكمبيوتر الخاص بها وقرأ دفتر يومياتها بعد اختفائها.

وبعد ستة أيام من اختفائها، تلقى والدها رسالة تبلغه بأن ابنته "اختارت الله والإسلام" وأنها "وصلت إلى الخلافة".

والفتاة من بين أكثر من 1150 إسلاميا غادروا ألمانيا منذ عام 2011 إلى سوريا والعراق، وفق الحكومة الألمانية.
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