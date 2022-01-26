9
o
بيروت
10
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أميركا تسعى لانتشال طائرة إف-35 سقطت في بحر الصين
Lebanon 24
26-01-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إنها بدأت ترتيبات لانتشال طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 سي"، كانت قد سقطت في بحر الصين الجنوبي بعد حادث أثناء الهبوط على حاملة طائرات هذا الأسبوع.
كانت البحرية الأميركية قد ذكرت أن 7 عسكريين أميركيين أصيبوا وتمكن الطيار من القفز من طائرته في حادث وقع يوم الاثنين بينما كانت تهبط على حاملة الطائرات يو.اس.اس كارل فينسون.
وقال المتحدث باسم الأسطول السابع الأميركي اللفتنانت نيكولاس لينجو "اصطدمت الطائرة بالمدرج أثناء الهبوط وسقطت بعد ذلك في الماء".
وأضاف "تعكف البحرية الأمريكية على إعداد الترتيبات لانتشال الطائرة إف-35 سي"، بحسب رويترز.
وردا على سؤال حول تقرير إعلامي بدون مصدر، لمح إلى مخاوف من إمكانية وقوع الطائرة في أيدي الصين، التي تدعي السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، قال لينجو "لا يمكننا التكهن بشأن نوايا جمهورية الصين الشعبية بخصوص هذا الأمر".
هذا ثاني حادث سقوط لطائرة إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، في غضون شهرين تقريبا.
كانت طائرة إف-35 تابعة لحاملة الطائرات البريطانية كوين إليزابيث قد سقطت في البحر المتوسط في نوفمبر، وتمكن الطيار من القفز وعاد سالما إلى السفينة.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم انتشال تلك الطائرة.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
01:15 | 2022-01-26
26/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "الفرّوج" يتراجع في لبنان.. كم بلغ سعره مع هبوط الدولار؟
Lebanon 24
سعر "الفرّوج" يتراجع في لبنان.. كم بلغ سعره مع هبوط الدولار؟
14:19 | 2022-01-25
25/01/2022 02:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
00:20 | 2022-01-26
26/01/2022 12:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:33 | 2022-01-25
25/01/2022 11:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
في بيروت.. هذا ما حصل مساء اليوم
11:23 | 2022-01-25
25/01/2022 11:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2022-01-26
أزمة قلبية تودي بحياة كاتب صحفي شهير
06:30 | 2022-01-26
الهند الحديثة.. انجازات وتقدم اقتصادي
06:00 | 2022-01-26
الكرملين: فكرة فرض عقوبات على بوتين مدمرة
05:27 | 2022-01-26
الحكم على نائب عربي بالسجن 12 عاما... ما السبب؟
05:00 | 2022-01-26
في العراق...نجاة الحلبوسي بعد محاولة استهداف منزله بالكاتيوشا!
04:35 | 2022-01-26
رسالة بمناسبة اليوم الوطني الـ73 للهند
فيديو
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
03:00 | 2022-01-25
26/01/2022 13:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
26/01/2022 13:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
26/01/2022 13:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact