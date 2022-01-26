عربي-دولي

أميركا تسعى لانتشال طائرة إف-35 سقطت في بحر الصين

Lebanon 24
26-01-2022 | 00:30
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قالت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إنها بدأت ترتيبات لانتشال طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 سي"، كانت قد سقطت في بحر الصين الجنوبي بعد حادث أثناء الهبوط على حاملة طائرات هذا الأسبوع.


كانت البحرية الأميركية قد ذكرت أن 7 عسكريين أميركيين أصيبوا وتمكن الطيار من القفز من طائرته في حادث وقع يوم الاثنين بينما كانت تهبط على حاملة الطائرات يو.اس.اس كارل فينسون.

وقال المتحدث باسم الأسطول السابع الأميركي اللفتنانت نيكولاس لينجو "اصطدمت الطائرة بالمدرج أثناء الهبوط وسقطت بعد ذلك في الماء".

وأضاف "تعكف البحرية الأمريكية على إعداد الترتيبات لانتشال الطائرة إف-35 سي"، بحسب رويترز.

وردا على سؤال حول تقرير إعلامي بدون مصدر، لمح إلى مخاوف من إمكانية وقوع الطائرة في أيدي الصين، التي تدعي السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، قال لينجو "لا يمكننا التكهن بشأن نوايا جمهورية الصين الشعبية بخصوص هذا الأمر".
 
هذا ثاني حادث سقوط لطائرة إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، في غضون شهرين تقريبا.

كانت طائرة إف-35 تابعة لحاملة الطائرات البريطانية كوين إليزابيث قد سقطت في البحر المتوسط في نوفمبر، وتمكن الطيار من القفز وعاد سالما إلى السفينة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم انتشال تلك الطائرة.
المصدر: سكاي نيوز
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