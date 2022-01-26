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عربي-دولي
طوكيو "ستعمل بشكل وثيق" مع واشنطن لمواجهة تهديد روسيا لأوكرانيا
Lebanon 24
26-01-2022
|
02:00
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قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، الأربعاء، إن اليابان والولايات المتحدة "ستعملان معا بشكل وثيق" في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.
وأضاف المتحدث أن "مناقشات مع الولايات المتحدة حول ما سيحدث في حالة الغزو جرت خلال اجتماع قمة عبر الأثير، جرى الأسبوع الماضي".
وأجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة اليابانية، كيشيدا فوميو، لقاء عبر الأقمار الصناعية في 21 يناير الحالي.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية وقتها إن الزعيمين ناقشا الوضع في أوكرانيا، والعمل معا بشكل وثيق لمواجهة "العدوان" الروسي .
وكان بايدن أعلن، الثلاثاء، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. شخصيا إذا شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا.
ورجح بايدن أن يقوم، في فترة قريبة، بتحريك 8500 من القوات الأميركية التي أعلن البنتاغون، الاثنين، وضعها على أهبة الاستعداد.
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن القرار بشأن نشر قوات أميركية إضافية في أوروبا لم يتخذ بعد.
ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وانطلاق مناورات روسية الثلاثاء، وصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف فعلية من اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا الشرقية.
المصدر: الحرة
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