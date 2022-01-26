9
o
بيروت
10
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
"ذا غارديان": هل اللقاحات هي السلاح الأفضل ضد كوفيد؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
26-01-2022
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ اندلاع الوباء، أي منذ حوالى عامين، زار وحش كوفيد-19 كل ركن من أركان الأرض، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5.5 مليون شخص. لكن العالم قاتل بسرعة وقوة مذهلين، واليوم مختلف تماماً عما كان عليه في أوائل العام 2020. كما وسيتم إعطاء عشرة مليارات جرعة لقاح في كل أنحاء العالم بحلول أوائل شباط. قدم برنامج "كوفاكس" مليار لقاح إلى البلدان منخفضة الدخل. ونتيجة لذلك، وصلت الوفيات اليومية العالمية من الفيروس إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
وسألت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "إذن، هل ذبح الوحش؟ والجواب، كلا. لن يختفي وباء كوفيد-19 بهذه السهولة. تم القضاء على مرض معدي بشري واحد فقط من كوكب الأرض - الجدري - واستغرق ذلك ما يقرب من 200 عام. وبات شلل الأطفال على وشك الانقراض، لكن الأمر استغرق حملة استمرت 70 عامًا. قد يسبب هذا الوباء إزعاجاً أكبر. على عكس تلك الفيروسات، كان كوفيد-19 قادرًا على التكيف بسهولة ليجد طريقه حول المناعة البشرية (سواء من العدوى أو التطعيم) حتى يتمكن من البقاء على قيد الحياة. من المحتمل أن يبقى "أوميكرون"، أو نسله، معنا لعقود قادمة. لا نعرف بالضبط حتى الآن كيف سيتجلى مستقبل هذا البواء. ربما سينحصر لفترة ومن ثم يعود للظهور مرة أخرى على شكل موجات موسمية منتظمة، كما هو الحال مع الفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا. من الممكن أيضًا أن يستمر تفشي المرض في أوقات أخرى من العام، ولكنه يصبح أقل شدة بسبب المستويات العالية من المناعة لدى السكان".
وسألت الصحيفة، "هل تعلمنا كيفية مقاومة هذا الوباء؟ والجواب، نعم. ما تغير بشكل كبير خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ليس الفيروس، بل نحن. فالحصانة هي الدرع الذي سيمكننا الآن من السير في الشوارع مرة أخرى. لقد غيرت اللقاحات العالم. لكن يجب أن نقبل أن الحماية من العدوى غير كاملة وستظل كذلك. مع مرور الوقت، عندما يبدأ هذا الدرع بالتزعزع، سيؤدي الأمر إلى حدوث العدوى مرة أخرى. ولكن سيتم الحفاظ على الحماية من المرض الشديد إلى حد كبير. لا ينبغي أن نتوقع العودة إلى الوضع الهش الذي كنا فيه قبل صنع اللقاحات لأول مرة، حيث كان علينا الاختباء خلف الأبواب المغلقة. لذلك السبب، يجب أن تشمل المرحلة التالية من المعركة ضد كوفيد-19 إتاحة التطعيم في كل مكان خلال العام 2022. ومع الزيادة الهائلة في السعة العالمية منذ إعطاء الجرعات الأولى قبل 13 شهرًا، لا يوجد حقًا أي عذر للفشل. ومع ذلك، لا ينبغي أن نبالغ في الثقة بشأن عالمية حماية اللقاح. لا يزال هناك من ليس لديهم مناعة كافية، إما لأنهم لم يتم تطعيمهم أو لأن أجسامهم لا تستجيب للقاحات، وهناك أيضًا من يعانون من نقاط ضعف أخرى تجعلهم معرضين للخطر، وبذلك سيتمكن الوباء من القضاء عليهم".
وتابعت الصحيفة، "وفي الوقت نفسه، بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون معرضين للخطر، من الأهمية بمكان أن نواصل تطوير واستخدام علاجات جديدة للفيروس، وبناء المرونة في أنظمتنا الصحية للتعامل بشكل أفضل مع مستقبل كوفيد-19. سيستغرق تحسين القدرات في الأسرة والموظفين وقتًا، ولكن من الواضح الآن أنه من أنه يجب علينا اتخاذ هذا الإجراء لتوفير المرونة في مواجهة التهديدات الوبائية، وحتى التعامل مع عام عادي. في حين أنه من غير المحتمل أن يكون من الضروري أو المجدي ماليًا أو مرغوبًا تقديم لقاحات معززة لجميع السكان بانتظام، يبدو من المحتمل جدًا أن يستفيد بعض الأفراد الضعفاء منها. نحتاج الآن إلى تحليل مفصل للمرضى المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات من أجل تقييم أفضل لمن يظلون معرضين للخطر ولتحديد ما إذا كان سيتم استخدام هذه الجرعات المنشطة للأفراد المعرضين للخطر ومتى. إذا ظهرت المتحورات المستقبلية وذهبت بالسرعة التي يبدو عليها الحال مع "أوميكرون"، فسيكون من الصعب صنع لقاحات معدلة بالسرعة الكافية، وقد يتعين نشر اللقاحات الحالية. ومع ذلك، إذا تم تحديد موسم فيروس كورونا يمكن التنبؤ به في نهاية المطاف، كما هو الحال مع الأنفلونزا، فمن الممكن تمامًا تحديث لقاح سنوي له".
وختمت الصحيفة، "نحن نعلم كيف نصقل الدروع اللازمة للدفاع عن العالم من الأذى الذي تسببه كوفيد-19. إن اليقظة والحذر والأدوات التي صاغها العلم هي طريقنا الوحيد إلى الأمام".
خاص
عربي-دولي
صحة
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
01:15 | 2022-01-26
26/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "الفرّوج" يتراجع في لبنان.. كم بلغ سعره مع هبوط الدولار؟
Lebanon 24
سعر "الفرّوج" يتراجع في لبنان.. كم بلغ سعره مع هبوط الدولار؟
14:19 | 2022-01-25
25/01/2022 02:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
00:20 | 2022-01-26
26/01/2022 12:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:33 | 2022-01-25
25/01/2022 11:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
في بيروت.. هذا ما حصل مساء اليوم
11:23 | 2022-01-25
25/01/2022 11:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2022-01-26
أزمة قلبية تودي بحياة كاتب صحفي شهير
06:30 | 2022-01-26
الهند الحديثة.. انجازات وتقدم اقتصادي
06:00 | 2022-01-26
الكرملين: فكرة فرض عقوبات على بوتين مدمرة
05:27 | 2022-01-26
الحكم على نائب عربي بالسجن 12 عاما... ما السبب؟
05:00 | 2022-01-26
في العراق...نجاة الحلبوسي بعد محاولة استهداف منزله بالكاتيوشا!
04:35 | 2022-01-26
رسالة بمناسبة اليوم الوطني الـ73 للهند
فيديو
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
03:00 | 2022-01-25
26/01/2022 13:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
26/01/2022 13:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
26/01/2022 13:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact