"فورين أفيرز": الأسد موجود ليبقى

بعد عقد من الحرب، استقر الصراع في سوريا في مأزق عنيف وطويل الأمد. الآن، كما كان من قبل، يواصل الرئيس السوري بشار الأسد التصرف وهو يتمتع بحصانة. تمر البلاد بأزمة إنسانية من كل النواحي: يعيش ما يقدر بنحو 90 بالمائة من السوريين تحت خط الفقر، و 60 بالمائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي - وهي أعلى نسبة منذ بداية الصراع، وفقًا للأمم المتحدة.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "في الوقت نفسه، فإن الاعتراف بأن الأسد موجود ليبقى - والتصور بأن الوجود الأميركي في الشرق الأوسط لن يستمر - دفع حلفاء الولايات المتحدة إلى تطبيع العلاقات مع الدولة المنبوذة ذات مرة. واتخذت البحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوات نحو إعادة العلاقات مع الأسد. ربما يكون الاتجاه نحو التطبيع الإقليمي لا رجوع فيه، لأن دول الشرق الأوسط ليس لديها خيار سوى العيش مع الديكتاتور السوري. لكن يجب على الدول الغربية أن تفعل ما في وسعها لمحاسبة أتباعه، وحماية اللاجئين السوريين من العودة القسرية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السوريين. ولهذه الغاية، يجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التركيز على مساعدة المدنيين السوريين الذين يعيشون داخل البلاد وكلاجئين، مع استكشاف مقاربات جديدة لضمان رد نظام الأسد على جرائمه".وتابعت المجلة، "في الأيام الأولى للصراع السوري، قطع العديد من دول الشرق الأوسط العلاقات مع نظام الأسد. علقت جامعة الدول العربية سوريا وفرضت عقوبات في كانون الثاني 2011، مشيرة إلى حملة الأسد القمعية الوحشية على الاحتجاجات والفشل في الالتزام باتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. في عام 2012، بدأت العديد من دول الخليج في تسليح المتمردين في محاولة للإطاحة بالأسد، معتقدين أنها مسألة وقت فقط قبل سقوطه. بعد أكثر من عقد من الزمان، أصبح الأسد مترسخًا بقوة في السلطة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التدخلات العسكرية الروسية والإيرانية نيابة عنه، في الوقت الذي يتسلل فيه أعداؤه السابقون نحو التطبيع. تحاول دول الخليج إعادة العلاقات مع سوريا في محاولة لتخفيف النفوذ الإيراني في البلاد. أخذت الإمارات العربية المتحدة زمام المبادرة، حيث أعادت فتح سفارتها في دمشق في عام 2018، وأعقب ذلك مكالمة بين الأسد والزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولي العهد محمد بن زايد، في عام 2020. في العام التالي، قام وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة العاصمة السورية، ليصبح أكبر مسؤول إماراتي يقوم بذلك منذ عشر سنوات. حذت دول خليجية أخرى حذوها: في عام 2020، كانت عُمان أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا، وفعلت البحرين الشيء نفسه في كانون الأول 2021. حتى المملكة العربية السعودية، اتجهت نحو الأسد. في العام الماضي، التقى رئيس المخابرات السعودية مرتين مع نظيره السوري، حتى أنه سافر مرة واحدة إلى دمشق للقائه. وتتجه الدول العربية خارج الخليج أيضًا نحو التطبيع. في أيلول 2021، التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، نظيره السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأعلن أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز "عودة سوريا إلى الحضن العربي". دعا العديد من الدول العربية بشكل خاص إلى إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية قبل قمتها التي ستعقد في آذار 2022 في الجزائر العاصمة. وفي عام 2024، من المقرر أن تستضيف دمشق مؤتمر منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول".وأضافت، "تؤدي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة عبر بلاد الشام أيضًا إلى عودة التطبيع، لا سيما بالنسبة لجيران سوريا. وفي عام 2019، أعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا، وهو طريق استراتيجي وتجاري يربط بين عاصمتي البلدين، والذي كان مغلقًا عندما كانت المنطقة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضًا باسم داعش). وقد أدى ذلك إلى زيادة آمال العراقيين في تنشيط العلاقات الاقتصادية. وبالمثل ، في تشرين الأول 2020، تحدث الملك عبد الله ملك الأردن مع الأسد عبر الهاتف وأعاد تأسيس التجارة (التي توقفت في وقت سابق من العام بسبب كوفيد-19) على أمل أن تؤدي زيادة التجارة عبر الحدود إلى تعزيز الاقتصاد الأردني المتعثر. في غضون ذلك، يواجه الجار الشرقي لسوريا، لبنان، انهيارًا اجتماعيًا واقتصاديًا. منذ عام 2019، تراجعت قيمة العملة اللبنانية بنسبة 90٪. ازداد الفقر بشكل كبير، ويعيش ما يقدر بنحو 80 في المائة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمته الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي ونقص الوقود، حشدت الولايات المتحدة لاعبين إقليميين ودوليين وراء صفقة من شأنها جلب الغاز المصري وفائض الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا. ستعمل صفقة الطاقة على تنشيط خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يمتد من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان وسيوفر الكهرباء الأردنية الزائدة إلى لبنان عن طريق تشغيل شبكات من الأردن عبر سوريا. سيساعد البنك الدولي في تمويل الصفقة. ربما يكون هذا الترتيب أفضل مثال على الكيفية التي يقود بها الانهيار الاقتصادي في المنطقة إلى التطبيع مع سوريا، وإعادة ربط سوريا بجيرانها حرفيًا. ومع ذلك، هناك قوى موازنة. في عام 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على الحكومات أو الكيانات الخاصة التي تساعد الجيش السوري أو تساهم في إعادة إعمار البلاد. لكن من خلال دعم صفقة الطاقة، أظهرت إدارة بايدن أنها ستعطي الأولوية لدرء انهيار الدولة في لبنان على الإنفاذ الصارم للقانون. إن الضائقة الاقتصادية في بلاد الشام تحد من نفوذ الإدارة في عزل الأسد. لهذا السبب، يجب أن تركز جهود الولايات المتحدة لمحاسبة الأسد على السيطرة على الضرر: منع الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى سوريا، وتقديم المساعدة لملايين السوريين الذين ما زالوا يعانون من ويلات الصراع، ومضاعفة توثيق انتهاكات الأسد مع مساعدة الجهود الأوروبية لمحاكمة المحرضين عليه حيثما أمكن ذلك".وبحسب الصحيفة، "تعتبر محاسبة نظام الأسد تحديًا مزعجًا. سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي غير خاضعة لولايتها القضائية، مما يحرم المجتمع الدولي من مكان رئيسي لمحاسبة الأسد وأعضاء آخرين في نظامه. كما لا يمكن أن ينتهي الأمر بسوريا إلى المحكمة بالطريقة الأخرى - من خلال إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - لأن روسيا والصين ستستخدمان حق النقض ضد مثل هذا الجهد. ومع ذلك، يمكن لصانعي السياسة الأميركيين استكشاف طرق لدعم المحاكمات الأوروبية لمجرمي الحرب السوريين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. ينص هذا المبدأ على أنه يمكن مقاضاة مجرمي الحرب في البلدان التي لجأوا إليها، حتى لو تم ارتكاب جرائمهم في مكان آخر. يجب على الإدارة أيضًا زيادة دعمها لجمع الأدلة وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، وهي أساس بالغ الأهمية لأي جهود لتحقيق العدالة والمساءلة. بالإضافة إلى الضغط على نظام الأسد، على إدارة بايدن أن تعمّق الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية داخل سوريا وتسليط الضوء على محنة اللاجئين السوريين. يجب أن تعمل الإدارة أيضًا على ضمان تجديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 عند انتهاء صلاحية التفويض في حزيران 2022. يحافظ القرار على معبر الأمم المتحدة الوحيد المتبقي - من المعابر الأربعة الأصلية التي تم إنشاؤها في عام 2014 - ويسمح لوكالات الأمم المتحدة بتسليم المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة دون موافقة الحكومة السورية".وتابعت المجلة، "يجب على الولايات المتحدة أيضًا تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين. هذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى الصراعات الاقتصادية في البلدان المضيفة. تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين بينما يوجد في لبنان أكبر عدد من حيث نصيب الفرد. مع تدهور اقتصادات البلدين، أصبح اللاجئون كبش فداء بشكل غير عادل ويعيشون في ظروف قاسية بشكل متزايد. في الوقت الذي يواجه فيه اللاجئون السوريون عداءً واستياءً متزايدًا، فإن خطر الإعادة القسرية يصبح أكثر واقعية. العداء تجاه اللاجئين السوريين لا يقتصر على دول الشرق الأوسط. الدنمارك هي الدولة الأوروبية الأولى التي هددت بإلغاء إقامة هؤلاء السكان، بدعوى أن دمشق الآن آمنة للعودة. على الرغم من عدم طردهم بعد، فإن العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك يقبعون الآن في مراكز الاحتجاز. يجب على إدارة بايدن أن تدعو بشكل لا لبس فيه أي جهود للإعادة القسرية. مع الدنمارك على وجه التحديد، يجب على الإدارة الضغط على الحكومة لتغيير سياستها".وختمت المجلة، "يبدو أن الأسد لا يزال في السلطة، وبدأت بعض دول الشرق الأوسط في تطبيع العلاقات معه. ومع ذلك، يمكن للولايات المتحدة متابعة الإجراءات التي تفرض قدرًا من المساءلة وتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا مع معالجة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. إنه خط رفيع يجب السير فيه، لكن مثل هذه الاستجابة توفر أفضل أمل في تهدئة معاناة السوريين الكبيرة".