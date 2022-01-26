الحكم على نائب عربي بالسجن 12 عاما... ما السبب؟

في جلسة علنية، أصدرت محكمة أمن الدولة بالأردن حكمها على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما.وقضى الحكم أيضا بإلزامه بدفع الرسوم بعد إدانته بالتهم التي وجهتها النيابة العامة إليه. كما قررت المحكمة في الوقت نفسه على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الاول بالوضع في الأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.وكانت نيابة محكمة امن الدولة قد احالت المتهم أسامة الرحيل ومتهمين آخرين إلى محكمة أمن الدولة، وثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة خلال جلساتها، "ارتكاب المتهمين جميعا لأفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك".