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الكرملين: فكرة فرض عقوبات على بوتين مدمرة

Lebanon 24
26-01-2022 | 06:00
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نقلت وكالة "فرانس برس" ان الكرملين اعتبر اليوم أن "فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدث عنها نظيره الأميركي جو بايدن امس، مدمرة".
 
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة :"سياسيا، هذا الأمر ليس مؤلما، إنه مدمر"، معتبرا أن "هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير".
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