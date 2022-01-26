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بدء تدريبات كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي! (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2022 | 07:30
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أعلن مقر أسطول البحر الأسود الروسية اليوم الأربعاء انطلاق تدريبات بحرية كبيرة بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية.

وقال المكتب الإعلامي للأسطول إن أكثر من 20 قطعة بحرية، بينها فرقاطات وسفن خفر وزوارق وسفن حاملة للصواريخ وأخرى مضادة للغواصات ومخصصة لإنزال القوات ومكافحة الألغام، انطلقت من قواعدها في مدينتي سيفاستوبول ونوفوروسيسك للمشاركة في التدريبات.

وذكر الأسطول أن طواقم السفن سوف تتدرب خلال سيرها إلى مناطق المحددة للمناورات في مياه البحر الأسود على إقامة الاتصال فيما بينها وعلى مناورة آمنة في مناطق ذات الملاحة المكثفة، وتنظيم الدفاع الجوي في البحر.

والهدف الرئيسي من هذه المناورات هو تدريب الأساطيل على أداء مهامها المتعلقة بالدفاع عن مصالح روسيا في المحيطات وحماية البلاد من أي تهديدات عسكرية تأتي من البحار.

ومن المخطط أن تشمل المناورات مياه البحار التي تطل عليها روسيا وبعض المناطق المهمة في المحيطات العالمية، مع إجراء تدريبات منفصلة في البحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال وبحر أوخوتسك، وكذلك في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي وفي المحيط الهادئ.

وأخبر المكتب الإعلامي للأسطول أن المناورات ستجري بمشاركة أكثر من 140 سفينة قتالية ومعاونة، وما يفوق 60 طائرة وألف قطعة من المعدات العسكرية وحوالي 10 آلاف عسكري.
المصدر: روسيا اليوم
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