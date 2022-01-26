أزمة قلبية تودي بحياة كاتب صحفي شهير

افادت "روسيا اليوم" ان الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، توفي صباح اليوم متأثرا بأزمة قلبية.



وأعلن الكاتب الصحفي في صحيفة "أخبار اليوم"، جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير "أخبار اليوم" السابق ورئيس مجلس الإدارة.





ويعد رزق من أبرز واشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي. ويعد رزق من أبرز واشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي.