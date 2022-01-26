في يومها الوطني.. إعادة توازن سياسة الهند الخارجية



وبحلول عام 2022، يمكن تمييز بعض الاتجاهات بوضوح - مما يدل على أن حكومة مودي تعيد موازنة السياسة الخارجية للهند وأيضًا مواءمة سياساتها المحلية لوضع الهند على طريق ترسيخ مكانتها كقائد إقليمي.

سواء كان الأمر يتعلق بمواجهة الصين لما يقارب من عامين على طول مرتفعات جبال الهيمالايا الجليدية في لاداخ، وتقديم مشاريع التنمية الموعودة في البلدان الشريكة ضمن الجداول الزمنية المحددة، وتلبية المتطلبات العالمية للأدوية واللقاحات خلال جائحة كوفيد -19، والالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070 ، والانفصال عن دورة المحادثات إلى عدم المحادثات مع باكستان أو توضيح وتنفيذ والمشاركة في مبادرات مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية أو التحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث – أصبحت الخطوط العريضة لإعادة التوازن في السياسة الخارجية للهند واضحة. بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2014، أوجز رئيس الوزراء ناريندرا مودي رؤيته للهند - لتحويل البلاد من قوة "توازن" إلى قوة "رائدة".وبحلول عام 2022، يمكن تمييز بعض الاتجاهات بوضوح - مما يدل على أن حكومة مودي تعيد موازنة السياسة الخارجية للهند وأيضًا مواءمة سياساتها المحلية لوضع الهند على طريق ترسيخ مكانتها كقائد إقليمي.سواء كان الأمر يتعلق بمواجهة الصين لما يقارب من عامين على طول مرتفعات جبال الهيمالايا الجليدية في لاداخ، وتقديم مشاريع التنمية الموعودة في البلدان الشريكة ضمن الجداول الزمنية المحددة، وتلبية المتطلبات العالمية للأدوية واللقاحات خلال جائحة كوفيد -19، والالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070 ، والانفصال عن دورة المحادثات إلى عدم المحادثات مع باكستان أو توضيح وتنفيذ والمشاركة في مبادرات مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية أو التحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث – أصبحت الخطوط العريضة لإعادة التوازن في السياسة الخارجية للهند واضحة.

وتقول إليزابيث روش التي تعمل في لجنة الانقاذ الدولية في واشنطن في مقال عن الهند: "تكاد إعادة توازن سياسة نيودلهي الخارجية تتزامن مع اتجاهين عالميين رئيسيين - أحدهما يتمثل في "مزيد من الحذر في عرض القوة الأمريكية ومحاولة لتصحيح امتدادها المفرط" والثاني هو صعود الصين. أشار إلى ذلك وزير الشؤون الخارجية س جايشانكار في خطاب ألقاه في ديسمبر 2021. أضف إلى ذلك الاضطراب الناجم عن كوفيد -19 وانكشاف نقاط ضعف النظام الدولي الحالي الذي ظهر في الصدارة بسبب الجائحة. على هذه الخلفية ، هناك اعتراف بالهند كدولة تقدم الحلول (لقاح مايتري مثالاً)، وتشكيل الخطاب العالمي بشأن المسائل الرئيسة (قرار مجلس الأمن رقم 2593 بشأن أفغانستان الذي تم تمريره خلال الرئاسة الهندية للمجلس في أغسطس 2021 دعوة طالبان إلى عدم استخدام الأراضي الأفغانية لنشاط إرهابي أمر مقبول الآن على نطاق واسع) وكدولة لا تقف في طريق بناء الإجماع (التزام الهند بحياد الكربون بحلول عام 2070)".

على الرغم من أن الآخرين قد تطرقوا إليها أولاً، إلا أن الهند اليوم هي واحدة من أبرز المؤيدين لمفهوم المحيطين الهندي والهادئ الذي ينظر الى مساحات شاسعة من المحيط والكتلة الأرضية تمتد من الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الشواطئ الشرقية لإفريقيا ككيان جيو-إستراتيجي واحد.

مع مستقبل المنطقة والمنافسات القادمة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المتوقع أن تتشكل من خلال التكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تأخذ الرباعية علما وتركز على الخروج بالبدائل. ألزمت ورقة حقائق صادرة عن رباعية بعد اجتماع شخصي في سبتمبر 2021 البلدان الأربعة بالعمل على تعزيز "نظام إيكولوجي تكنولوجي مفتوح وسهل الوصول إليه وآمن".

ومع توقع تحفيز التكنولوجيا للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، لم يكن من المستغرب أن تعلن الهند، في 2021، عن حزمة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لتحفيز الشركات على إنشاء مرافق تصنيع وتصميم الرقائق في البلاد. من المتوقع أن يجلب المخطط استثمارات تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار أمريكي في البلاد ويمكن اعتباره مثالاً على مواءمة الهند لسياستها المحلية مع أهداف سياستها الخارجية.

كما أن جهود الهند المتجددة لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء رئيسيين مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة ترتبط أيضًا بجهودها للتكامل مع الأطر الاقتصادية العالمية. قال وزير الخارجية السابق كانوال سيبال: "مع إضعاف منظمة التجارة العالمية ودخول الدول بشكل متزايد في ترتيبات التجارة الحرة ، سيُنظر إلى الهند على أنها مهملة أو خاسرة في مواجهة جدران الرسوم الجمركية المرتفعة" إذا لم تُبرم اتفاقيات التجارة الحرة. وقال "من المنطقي الدخول في اتفاقيات مع الدول التي لدينا معها تجارة متوازنة أو التي نصدر إليها".

مثال آخر على إعادة توازن الهند في سياستها الخارجية كقوة إقليمية هو قرار إجراء محادثات 2 + 2 مع روسيا - أي الحوار بين وزيري الخارجية والدفاع الهندي والروسي. بدأت روسيا أيضًا في تسليم نظام الدفاع الجوي S-400 إلى الهند. تمّ توقيع الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 5.4 مليار دولار لخمسة أنظمة في عام 2018.



