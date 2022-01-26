قائد البحرية الإيرانية: أصبحنا قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات

قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال شهرام إيراني، إن سلاح البحر الإيراني أصبح قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات.وقال الادميرال ايراني في كلمته مساء الثلاثاء، إن "الأعداء اليوم يحاولون إخراجنا من الساحة، لكن حلمهم هذا سيُدفن معهم".وحول المناورات البحرية المشتركة-2022 التي جرت يوم الخميس الماضي بمشاركة قطع بحرية وطيران تابعة للقوات البحرية الايرانية والروسية والصينية في منطقة شمال المحيط الهندي، قال قائد القوة البحرية: "في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتثبيت أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية".وأضاف: "لقد قدمنا للعالم انموذجا يتمثل بان تقف الدول الى جانب بعضها بعضا مع التزام الاحترام لإرساء الأمن في العالم، ذلك لان القوة البحرية الايرانية اليوم تعمل على بعد ما لا يقل عن 2 الف كم، على حراسة وتوفير الامن لشريان البلاد الاقتصادي".وقال الأميرال إيراني: "نحن نسعى للمشاركة في تمرينات عسكرية مشتركة كل عام، لرفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة في مختلف بحار العالم".