مصدر يكشف: رئيس بوركينا فاسو بخير وهو تحت الإقامة الجبرية

قال مصدر رفيع لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إن رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كابوري، "بخير جسديا، وهو موجود في فيلا رئاسية قيد الإقامة الجبرية".وأوضح المصدر في الحركة الشعبية في بوركينا فاسو، أن "الرئيس كابوري بخير بدنيا، لكن لا يمكنني قول أي شيء عن حالته العقلية"، مؤكدا أن "لديه طبيب تحت تصرفه".وأكد أن كابوري "لا يزال في أيدي الجيش، ليس في معسكر للجيش، إنما في فيلا رئاسية قيد الإقامة الجبرية".وأضاف المصدر نفسه "إن كابوري هو الذي كتب بالفعل خطاب الاستقالة الذي نشره التلفزيون الوطني، لكنني لا أستطيع أن أقول تحت أي شروط كتبه".