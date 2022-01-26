8
o
بيروت
8
o
طرابلس
6
o
صور
8
o
جبيل
7
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
يبيعون صغارهم ويأكلون أوراق الشجر... أفغانستان أمام "تسونامي" من الجوع
Lebanon 24
26-01-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية" أنّ التقارير عن الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي للحياة في أفغانستان لا تزال تتوالى بعد أشهر على حكم حركة طالبان.
فقد باتت البلاد أمام جوع واسع النطاق، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، وسط اقتصاد مرهق، وهو ما يؤكد أن الناس هناك باتوا بأمس الحاجة للمساعدات، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
لا طعام ولا رواتب
وأشارت الصحيفة إلى أن الأوضاع الاقصادية تمنع الناس من شراء الطعام، خصوصاً أن المستشفيات والمدارس لا تستطيع دفع رواتب موظفيها، بعد وقف المساعدات الدولية منذ آب الماضي، أي بعد استيلاء طالبان على الحكم.
كما كشفت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان، فيكي أكين، عن أن الوضع الإنساني يتجه من سيئ إلى أسوأ، حيث يواجه أكثر من 22 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، أزمة من الجوع.
وأكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، ماري إيلين ماكغرارتي، أن معظم الناس غير قادرين على ضمان تدبير وجبتهم، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لافتة إلى أن الانهيار الاقتصادي لأسعار الغذاء والوقود وتأثير الجفاف والإرث المدمر للصراع كل هذا ينذر بموجة تسونامي من الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء البلاد.
ولفتت إلى أن سقوط العاصمة الأفغانية كابل، وانسحاب القوات الأميركية، وسيطرة طالبان على البلاد قطع الحكومة عن الاقتصاد الدولي، ما أدى إلى أزمة عملة وفقر واسع النطاق وانهيار الخدمات العامة الرئيسية مثل الرعاية الصحية.
يبيعون صغارهم من الجوع
يذكر أن الأمم المتحدة كانت أكدت أن 97% من السكان قد يغرقون في الفقر بحلول منتصف العام الجاري، خصوصا بعدما لامس الانهيار الاقتصادي كل جزء من جوانب الحياة في البلاد تقريبا.
وأشارت إلى أن العائلات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد تُجبر على "اتخاذ خيارات مدمرة" مثل تزويج الأطفال مبكرا أو إخراجهم من المدرسة أو إطعامهم الجراد أو الأوراق البرية أو الصبار.
وأردفت تقارير إعلامية أن أسراً أجبِرت على بيع بناتها في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة.
ويعاني آلاف الأفغان من الفقر والجوع، ما دفع بعضهم حتى إلى بيع صغارهم، بحسب ما أكد مواطنون محليون سابقا لوكالة فرانس برس.
إلى ذلك، أضافوا أن موجات الجفاف المتعددة تزامنت مع الانهيار الاقتصادي ودفعت عائلات إلى حافة الجوع.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
01:15 | 2022-01-26
26/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
00:20 | 2022-01-26
26/01/2022 12:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ 10 آلاف ليرة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الدولار بـ 10 آلاف ليرة.. إليكم التفاصيل
02:45 | 2022-01-26
26/01/2022 02:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
05:31 | 2022-01-26
26/01/2022 05:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
05:00 | 2022-01-26
26/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-01-26
إصابة رئيس وزراء ارمينيا بفيروس كورونا للمرة الثانية
16:50 | 2022-01-26
إيران.. 11851 إصابة و29 وفاة بفيروس كورونا
16:45 | 2022-01-26
السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في أبو ظبي
16:30 | 2022-01-26
قوات سوريا الديمقراطية تُسيطر على سجن الصناعة في الحسكة بالكامل
15:55 | 2022-01-26
جونسون يواجه اتهامات جديدة بالكذب
15:50 | 2022-01-26
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ تدابير سريعة للحد من انتشار "أوميكرون"
فيديو
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
14:00 | 2022-01-26
27/01/2022 01:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
11:00 | 2022-01-26
27/01/2022 01:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
07:53 | 2022-01-26
27/01/2022 01:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact