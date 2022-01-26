البابا يدعو إلى السلام في أوكرانيا

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، إلى السلام في أوكرانيا، طالبا تجنب الحرب في أوروبا.وخلال لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان، قال: "أرجوكم، لا تتقاتلوا مرة أخرى أبدا". وأضاف: "خلال الحرب العالمية الأخيرة، عانى الناس من الجوع والقسوة. إنهم يستحقون السلام".ودعا المؤمنين إلى "الصلاة أحيانا من أجل السلام في أوكرانيا".