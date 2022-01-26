عربي-دولي

موسكو تكشف حقيقة ما تريده واشنطن من بوتين

Lebanon 24
26-01-2022 | 13:30
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لم يستبعد الرئيس الأميركي بايدن إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن ذلك رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، عبر موقع "تلغرام". وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "أخيرا كشفت الإدارة الأمريكية أن واشنطن تريد أن يكون الرئيس الروسي مواليًا لها ويقع تحت سيطرتها".

وأشار إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيقه بالوسائل المعروفة: العقوبات والاستفزازات والهجمات الإعلامية.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "لا يطيب للولايات المتحدة الأميركية أن تصبح روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين قوية ومستقلة".
واستطرد قائلا: "دعنا نرد على هذا السؤال: لماذا يريدون فرض عقوبات على بوتين؟ من الواضح أنهم يريدون معاقبته لأنه لم يسمح بتفكيك البلاد وأنهى الحرب في القوقاز وجعل روسيا مستقلة تعتمد على الذات في المجال الاقتصادي".
المصدر: سبوتنيك
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