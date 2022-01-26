موسكو تكشف حقيقة ما تريده واشنطن من بوتين

لم يستبعد الرئيس الأميركي بايدن إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن ذلك رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، عبر موقع "تلغرام". وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "أخيرا كشفت الإدارة الأمريكية أن واشنطن تريد أن يكون الرئيس الروسي مواليًا لها ويقع تحت سيطرتها".
وأشار إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيقه بالوسائل المعروفة: العقوبات والاستفزازات والهجمات الإعلامية.
وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "لا يطيب للولايات المتحدة الأميركية أن تصبح روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين قوية ومستقلة".
واستطرد قائلا: "دعنا نرد على هذا السؤال: لماذا يريدون فرض عقوبات على بوتين؟ من الواضح أنهم يريدون معاقبته لأنه لم يسمح بتفكيك البلاد وأنهى الحرب في القوقاز وجعل روسيا مستقلة تعتمد على الذات في المجال الاقتصادي".