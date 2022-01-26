عربي-دولي

"عروس داعش" لجونسون: سأساعدك في القضاء على الإرهاب!

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:30
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قالت الشابة، شاميما بيغوم، العروس السابقة لأحد إرهابيي داعش، إنه ينبغي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يسمح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة للمساعدة في التصدي للإرهاب.

وهربت بيغم من بريطانيا مع زميلاتها المراهقات، أميرة عباسي وكاديزا سلطانة، عندما كانت تلميذة تبلغ من العمر 15 عاما في شباط 2015، وانضمت إلى داعش الإرهابي، وهي الوحيدة من بين الثلاث فتيات بريطانيات، المعروف أنها ما زالت على قيد الحياة.

وبعد أن حرمت من جنسيتها البريطانية، أجرت الفتاة البالغة من العمر حاليا 22 عاما مقابلة من سجن الروج في سوريا، تم بثها على "دان ووتون" أمس الثلاثاء، على "جي بي نيوز".

وعندما سألها الصحفي أندرو دروري عما إذا كانت ستروي قصتها للحكومة البريطانية، قالت: "بالطبع، نعم، أعتقد حقا أنه من المهم أن يعرفوا ذلك حتى يتمكنوا من منع أشخاص آخرين من القيام بنفس الشيء مستقبلا".

وأضافت الشابة التي تقيم في معسكر الاعتقال منذ عام 2019: "الحرب ضد الإرهاب ليست وظيفة رجل واحد، إنها عدة أشخاص بمهارات متعددة". وعندما سئلت عما إذا كانت لديها الأدوات لمنع الأطفال من الإيمان بالإرهاب، أصرت: "أنا أفعل".

وعن موضوع عائلتها، أضافت: "إذا قمت بإرسال رسالة إلى عائلتي، فأنا أريدها أن تكون وجها لوجه وليس عبر وسائل الإعلام، فهذا أمر خاص جدا. عائلتي أفراد مميزون للغاية وأنا أحترم خصوصيتهم".
المصدر: روسيا اليوم
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