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الدنمارك تُخطط لرفع قيود كورونا في الأول من شباط

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:00
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تخطط الحكومة الدنماركية، لرفع جميع قيود فيروس كورونا في الأول من فبراير القادم، بحسب وزارة الصحة الدنماركية.

وقال وزير الصحة الدنماركية، ماغنوس هيونيك، إن الحكومة تخطط لرفع جميع قيود كوفيد في الأول من شباط، على الرغم من تسجيل عدد قياسي بالإصابات.

وأوضح، في رسالة إلى المشرعين، يقترح فيها رفع جميع القيود المحلية: "أود أن لا يتم تصنيف Covid-19 على أنه مرض خطير على المجتمع اعتبارا من 1 شباط".
المصدر: روسيا اليوم
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