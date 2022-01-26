عربي-دولي

حريق يتسبب بمأساة... عاملة ألقت بنفسها من الطابق الثاني واختناق 3 أطفال وامرأة

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:30
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أعلنت قوة الإطفاء في الكويت، اليوم الأربعاء، عن وفاة عاملة واختناق ثلاثة أطفال وامرأة في حريق منزل بمنطقة العارضية.

وفي بيان لها، قالت قوة الإطفاء: "ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن حريق منزل في منطقة العارضية وقع فجر اليوم الأربعاء أسفر عن وفاة عاملة وإصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم بالاختناق، وأوضحت الإدارة بالتفاصيل أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق تسبب في احتجاز مواطنة و3 من أطفالها وعاملة".

وأضاف البيان: "على إثره، هرعت فرق الإطفاء من مراكز العارضية وجليب الشيوخ، وتبين أن الحريق في الدور الأرضي، والعاملة قد ألقت بنفسها من الدور الثاني قبل وصول فرق الإطفاء للموقع، ما تسبب بتعرضها لإصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى وتوفيت هناك، فيما شرعت فرق الإطفاء بإنقاذ المحتجزين وتسليمهم للطوارئ الطبية، وتمت السيطرة على الحريق وإصابة أحد ضباط الإطفاء بحروق في اليد.. هذا وقد باشرت إدارة تحقيقات الحوادث التابعة لقوة الإطفاء العام بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".
المصدر: روسيا اليوم
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