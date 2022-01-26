عربي-دولي

قوات سوريا الديمقراطية تُسيطر على سجن الصناعة في الحسكة بالكامل

Lebanon 24
26-01-2022 | 16:30
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أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن استعادتها السيطرة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة بالكامل واستسلام جميع عناصر "داعش" المتواجدين فيه.

ونشرت "قسد" على صفحتها في "فيسبوك" مقطع فيديو تظهر دفعات جديدة من عناصر "داعش" استسلموا إلى قواتها في سجن الصناعة.
المصدر: روسيا اليوم
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