عربي-دولي

إيران.. 11851 إصابة و29 وفاة بفيروس كورونا

Lebanon 24
26-01-2022 | 16:50
A-
A+
Doc-P-911686-637788265030037709.jpg
Doc-P-911686-637788265030037709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 11851 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأشارت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تقديمها لحد الآن بلغ نحو 130 مليون جرعة.

وأضافت: "تم تسجيل 11851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 6 ملايين و279 ألفا و410 إصابات مؤكدة".

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 697 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 6 ملايين و88 ألفا و367 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2022-01-27
03:15 | 2022-01-27
03:00 | 2022-01-27
02:30 | 2022-01-27
02:00 | 2022-01-27
01:30 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website