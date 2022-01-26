عربي-دولي

السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في أبو ظبي

Lebanon 24
26-01-2022 | 16:45
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبو ظبي.
 
وأوضح أن السيسي سيشارك في الجلسة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي.

وبحسب بيان، تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.
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