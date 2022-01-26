10
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
9
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في أبو ظبي
Lebanon 24
26-01-2022
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبو ظبي.
وأوضح أن السيسي سيشارك في الجلسة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي.
وبحسب بيان، تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.
تابع
الأكثر قراءة
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
05:31 | 2022-01-26
26/01/2022 05:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)
Lebanon 24
نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)
10:10 | 2022-01-26
26/01/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
05:00 | 2022-01-26
26/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف: تطورات المنطقة نحو الإيجابية... وما علاقة إنسحاب الحريري؟
Lebanon 24
وهاب يكشف: تطورات المنطقة نحو الإيجابية... وما علاقة إنسحاب الحريري؟
10:24 | 2022-01-26
26/01/2022 10:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
23:22 | 2022-01-26
26/01/2022 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-01-27
هل سيكون المتحوّر التالي من "كوفيد" أكثر فتكاً؟
03:15 | 2022-01-27
على الحدود الاردنية السورية.. مقتل 27 من مهربي المخدرات
03:00 | 2022-01-27
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باتجاه بحر اليابان
02:30 | 2022-01-27
موديرنا تبدأ إجراء تجارب سريرية على لقاح خاص بأوميكرون
02:00 | 2022-01-27
"التنين الجبار".. تقنيات مستقبلية للمقاتلة الصينية الشهيرة
01:30 | 2022-01-27
باريس: إشارة جيدة من موسكو بشأن أوكرانيا لكن المحادثات صعبة
فيديو
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
14:00 | 2022-01-26
27/01/2022 10:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
11:00 | 2022-01-26
27/01/2022 10:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
07:53 | 2022-01-26
27/01/2022 10:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact