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ليبيا.. الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ونائبه على هذه الخلفية

Lebanon 24
26-01-2022 | 13:42
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أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس وزير الصحة علي الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.

وأعلن مكتب النائب العام في بيان، اليوم الأربعاء، مباشرة "التحقيق الثلاثاء في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله، لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية والإحجام عن التقيد بالمعايير".

وأضاف أنه "أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية".

ويشمل ذلك قيامهما بأعمال "توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ آب 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها"، بحسب البيان.

ويأتي قرار الحبس "الاحتياطي" ضمن سلسلة عمليات قضائية طالت عددا من كبار مسؤولي الحكومة الليبية، حيث قام النائب العام الشهر الماضي بالأمر بحبس وزيري الثقافة والتعليم على خلفيات فساد مماثلة.

وتكررت عمليات الحبس "الاحتياطي" للمسؤولين والوزراء في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.
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