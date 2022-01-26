المغرب.. توقيف شخصين للاشتباه بارتباطهما بخلية تابعة لـ"داعش"

أوقف الأمن المغربي، شخصين وذلك للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش".

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إنه تم توقيف المشتبه فيهما بابن جرير ودوار "سيدي كروم" بالجماعة القروية "أولاد حسون الحمري" بمنطقة الرحامنة، وذلك في سياق الجهود المتواصلة من أجل تحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وإجهاض المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات.وأضافت: "إن الشخصين المتطرفين كانا قد أعلنا "الولاء" للأمير المزعوم لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وشرعا في تعميم وتداول مؤلفات متطرفة بغرض التجنيد والاستقطاب سواء بشكل مباشر أو عن طريق الأنظمة المعلوماتية.وأشارت المعلومات، إلى أن أحد المتطرفين الموقوفين كان يشيد بالعمليات الإجرامية التي تستهدف المؤسسات المالية والمصرفية، ويشرعن عائداتها الإجرامية، كما انخرط في مسعى جدي للتدرب على كيفية صناعة المتفجرات بشكل تقليدي للقيام بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى إشادته بجريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي ارتكبها مؤخرا شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي بمدينة تيزنيت وأكادير.