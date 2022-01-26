عربي-دولي

المغرب يدعو إلى التصدي لـ"أطماع" إيران في إفريقيا

Lebanon 24
26-01-2022 | 13:55
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قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن "الأمن الروحي" للمغاربة وللقارة الإفريقية يعتبر من بين الأولويات للتصدي لما أسماه بـ"الأطماع الإيرانية في القارة".

ولفت خلال مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بمجلس النواب إلى أن إيران "تحاول الدخول إلى غرب إفريقيا لنشر مذهبها هناك".

كما شدد بوريطة على أن "مساندة المغرب لما تعرضت له إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة كان رسالة واضحة للتنديد بتجاوزات الحوثيين وبسياسة إيران التي تقف خلفهم".
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