عربي-دولي

تسريبات خطيرة من داخل السجون المصرية... والأمن يرد

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:05
A-
A+
Doc-P-911693-637788269306377463.jpg
Doc-P-911693-637788269306377463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت وزارة الداخلية المصرية على وجود تسريبات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعذيب أحد الأشخاص داخل السجون.
 
ونفت أجهزة الأمن "كل الادعاءات المزيفة التي روجتها بعد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد حول تعرض محتجز للتعذيب داخل السجون".

وقالت أجهزة الأمن، إنه "بالنسبة لما تم تداوله لمقطعين مُصورين على صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلالهما بتعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب.. تبين أن المقطعين تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب".

كما كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة بحبس أحد الأشخاص "بدون وجه حق" وتعرضه للتعذيب داخل إحدى مديريات الأمن، وتهديدها هي وأسرتها بالحبس.

وبفحص الواقعة "تبين عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو، وأن الشخص المشار إليه محبوس على ذمة تحقيقات النيابة لنشاطه في الهجرة غير الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-26
16:50 | 2022-01-26
16:45 | 2022-01-26
16:30 | 2022-01-26
15:55 | 2022-01-26
15:50 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website