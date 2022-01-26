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عربي-دولي
القناة 12 الإسرائيلية: إدارة بايدن اقترحت على عباس وقف رواتب الأسرى
Lebanon 24
26-01-2022
|
14:15
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اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين في غضون 3 سنوات وتحويلها إلى مخصصات رفاه اجتماعي، بحسب القناة 12.
وذكرت القناة الإسرائيلية أنه "كجزء من الاقتراح، وعد الأميركيون عباس بأنهم سيسمحون له بتعيين مستشار قانوني لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدلا من إعادة فتح مكتب المنظمة في العاصمة الأميركية، بعد أن أغلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".
وأشارت القناة إلى عدم وجود تأكيد فلسطيني رسمي على ذلك، لكنها نقلت عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها إن "المقصود بالاقتراح الأميركي الإعلان عن الأسرى فوق سن 60 عاما، كمتقاعدين من السلطة، ويستمر الأسرى تحت سن 60 عاما بتلقي رواتب، كموظفين".
وبينت المصادر أن "أبو مازن يدرك أن عليه التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى في الحاضر والماضي، وأنه يبحث عن طريقة للاستمرار في تحويل أموال، من دون إثارة انتقادات إسرائيلية ومن جانب الدول الغربية".
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