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ظهور سمكة سامة في الجزائر والسلطات تحذر

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:25
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أصدرت مصالح  مديرية الصيد البحري وتربية المائيات الجزائرية بولاية الطارف اليوم تحذيرا بخصوص ظهور "سمكة الأرنب السامة"  بسواحل القالة.

وأشارت المصالح إلى أنه تم العثور على سمكة الأرنب السامة في أثناء عملية صيد بحري لسفينة يوم 24 كانون الثاني، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية وتعريف الصيادين والمستهلكين بخطورتها، وهذا بغرض تفاديها، وأنه تم تسليم البعض منها إلى ملحقة "CNRDPA" بالقالة لتحديد المواصفات العلمية لهذه السمكة.

وأوضحت مديرية الصيد البحري لولاية الطارف لأصحاب السفن الصيد أنه يتعين عليهم التبليغ عند اصطياد هذا النوع الخطير من الأسماك، الذي يؤثر على صحة المستهلك، وذلك في إطار المحافظة على صحة مستهلكي الأسماك".
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